MünchenDer Finanzinvestor KKR strebt mit seinem geplanten Einstieg beim kriselnden Marktforschungsunternehmen GfK eine mächtigere Stellung an als bisher bekannt. Obwohl der Investor lediglich 18,54 Prozent der Aktien aufkaufen will, räumt ihm der bisherige und künftige Mehrheitsaktionär ungewöhnlich weitreichende Mitspracherechte ein, wie aus einem am Freitag von der GfK veröffentlichten Dokument hervorgeht. In bestimmten Fällen solle KKR sogar allein durchregieren dürfen.

Der GfK-Verein, der seine Aktienmehrheit von 56,46 Prozent behalten will, und KKR sollen demnach „unabhängig von der Beteiligungshöhe in der GfK SE gleiches Stimmrecht“ haben. Beide Aktionäre, die bei einem KKR-Einstieg zusammen mindestens 75 Prozent der Firmenanteile kontrollieren, wollen sich den Angaben zufolge in einem gemeinsamen Lenkungsausschuss abstimmen.