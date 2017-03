Der Konkurrenzkampf bleibe hart, teilte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am Dienstag mit. Der Umsatz werde allenfalls leicht wachsen, die operative Marge stagnieren. Zuletzt hatten die Franken bei einem Umsatz von knapp 1,5 Milliarden Euro eine operative Marge von 10,5 Prozent erwirtschaftet, beide Kenngrößen waren rückläufig.

Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf dem Finanzinvestor KKR, den sich der GfK-Verein als Minderheitspartner an die Seite geholt hat. KKR schickt mit Peter Feld einen Vertrauten nach Nürnberg, der mittelfristig das Ruder herumreißen soll. Feld war zuletzt Chef des Besteckherstellers WMF und tritt seinen neuen Posten bereits am Mittwoch an.