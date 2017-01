Wie das Unternehmen am Dienstag in Nürnberg mitteilte, gingen der Umsatz um 3,8 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro und das Betriebsergebnis sogar um 18,1 Prozent auf 154 Millionen Euro zurück. Der Vorstand rechnet unverändert damit, dass auch das laufende Jahr "von einer herausfordernden Wettbewerbssituation geprägt sein wird". Es werde schwierig, selbst die 2016 geschrumpfte Umsatzrendite zu übertreffen.

Der Eigentümerverein, in dem deutsche Konsumgüterhersteller und Finanzfirmen zusammengeschlossen sind, will das Unternehmen mit Hilfe von KKR aus der Krise führen. Der Finanzinvestor soll zwar nur 18,54 Prozent der Aktien aufkaufen, aber weitreichende Mitspracherechte erhalten und den GfK-Verein trotz dessen Aktienmehrheit von 56,46 Prozent in Einzelfällen überstimmen können. KKR bietet 43,50 Euro je Aktie unter der Bedingung, dass beide Partner am Ende zusammen mindestens 75 Prozent halten.