Lange mussten sie zittern, ob die erforderliche Zahl der Aktien zusammenkommt. Doch offenbar ist es dem Finanzinvestor KKR gelungen, mehr als 18,54 Prozent der Aktien des Nürnberger Marktforschungskonzern GfK zu übernehmen.

In einer Mitteilung des Investors heißt es dazu: „Bei Ablauf der Annahmefrist wurde für mindestens 18,54 % der im Zeitpunkt des Ablaufs der Annahmefrist ausgegebenen GfK-Aktien die Annahme des Angebots erklärt. Damit ist die (...) Vollzugsbedingung (Mindestannahmeschwelle) eingetreten.“ Diese Frist war um Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag abgelaufen. Noch am Freitagnachmittag hatte KKR erst etwas mehr als 14 Prozent der Papiere einsammeln können. Damit hing der geplante Einstieg bis zuletzt am seidenen Faden.