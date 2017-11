 Hellofresh-Aktien legen bei Börsendebüt zu

Die Aktien des Lebensmittel-Lieferdiensts Hellofresh haben bei ihrem Debüt an der Frankfurter Börse zugelegt. Der erste Kurs wurde mit 10,60 Euro festgestellt, 3,4 Prozent über dem Ausgabepreis von 10,25 Euro. Bei seinem Börsengang sammelte Hellofresh 318 Millionen Euro ein, die das Verluste schreibende Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet zur Finanzierung des Wachstums nutzen will. Hellofresh liefert Kochboxen nach Hause, in denen die Kunden alle Zutaten finden, um selbst ein Menü zu kochen.