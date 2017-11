Der wachsende Welthandel sorgt beim Hamburger Hafen- und Logistikkonzern HHLA für einen kräftigen Gewinnanstieg. Der Betriebsgewinn des börsennotierten Teilkonzerns kletterte in den ersten neun Monaten um fast 24 Prozent auf 142,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dazu trug vor allem der wachsende Warenverkehr mit China und der Zubringerverkehr mit der Ostseeregion bei, die beide zweistellig zulegten.

Insgesamt bewegte die HHLA von Januar bis September 5,5 Millionen Standardcontainer an den Containerterminals in Hamburg und im Schwarzmeerhafen Odessa, ein Plus von 10,8 Prozent.