Mit wachsender Kundenzahl bleibt Kolle sich treu, pflegt das Understatement. Das Klischeebild vom Grinsewerber im weißen Porsche findet keinen Platz im Arbeitsspeicher; Kolle selbst fährt einen Fiat 500. „Stefan hatte ein sehr feines Gespür dafür, die richtigen Leute in die Agentur zu holen“, sagt Strategie-Chef Ralph Poser, „er sagte: wir sind ein Eco-, kein Egosystem; wir helfen einander, gute Arbeit zu leisten.“

Die ist vor allem eins: nicht aufdringlich und uneitel. Als Kolle Rebbe den Etat der Biermarke Krombacher gewinnt, erwarten viele in der Branche einen kreativen Neustart. Stattdessen setzt Kolle weiter auf Wald, See und gefühliges Gitarrengedudel. Geht es dagegen um größere Veränderungen, etwa darum, der Lufthansa ein nahbareres Image zu geben, macht Kolle auch vor Marken nicht halt: Er macht die Luft- zur „Fanhansa“ und den Airbus, der 2014 die deutsche Weltmeisterelf von Rio nach Berlin bringt, zum „Siegerflieger“. Der Coup kostet die Fluglinie gerade mal 3600 Euro für die Aufkleber und bringt ihr 100 Millionen Nennungen in internationalen Medien. „Dabei kommt diese Idee ohne große Show aus“, sagt Kreativchef Fabian Frese, „das Ergebnis ist scheinbar simpel, aber sehr nahbar und zugleich emotional.“