Jedes halbe Jahr treffen sich die Chefs der 20 größten Reedereien zu einem verschwiegenen Treffen und das seit 40 Jahren. Im sogenannten Box Club sprechen sie über das Containergeschäft und alle Probleme, die damit einhergehen.

Als sich die Reeder am vergangenen Mittwoch in San Francisco versammelt haben, wollten sie eigentlich über Piraterie, die Gewichte von Containern oder die Verschrottung von Schiffen sprechen. Doch dann brachten Ermittler der US-Bundespolizei FBI die Tagesordnung durcheinander. Sie platzten in das Treffen, händigten den überraschten Vorstandschefs Schreiben aus und ließ sich gleich auch noch per Unterschrift bestätigen, dass die Reeder die Papiere erhalten hatten. Damit setzten die Beamten ein neues Thema auf die Agenda: Ermittlungen wegen wettbewerbswidriger Absprachen.