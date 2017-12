 Berlin und Brandenburg beraten über BER-Start

Die Regierungschefs von Berlin und Brandenburg, Michael Müller (SPD) und Dietmar Woidke (SPD), beraten heute Nachmittag über den Zeitplan für den Hauptstadtflughafen BER. Nach einer Serie geplatzter Eröffnungstermine will Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup an diesem Freitag bekannt geben, wann der pannengeplagte drittgrößte deutsche Flughafen ans Netz gehen kann.

Das Gespräch diene zur Vorbereitung der Aufsichtsratssitzung am Freitag, sei aber kein Krisentreffen, hatte Brandenburgs Regierungssprecher Florian Engels am Montag betont. Öffentliche Erklärungen im Anschluss an die Sitzung sind nicht geplant.