Der Lebensmittel-Lieferdienst Hello Fresh wagt trotz schlechter Erfahrungen des US-Konkurrenten Blue Apron einen neuen Anlauf an die Frankfurter Börse. Zur Finanzierung des weiteren Wachstums wolle das Unternehmen 250 bis 300 Millionen Euro einsammeln, teilte Hello Fresh mit. Der Lieferdienst bringt "Kochboxen" nach Hause, in denen die Kunden die Zutaten finden, um selbst ein Menü zu kochen. Im Dezember war Hello Fresh in einer Finanzierungsrunde mit zwei Milliarden Euro bewertet worden. Hello Fresh ist nach Delivery Hero das zweite Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet, das sich an die Börse wagt.

"Wir sind massiv gewachsen und haben das strategische Ziel, innerhalb der nächsten 15 Monate auf Gruppenebene die Gewinnschwelle zu erreichen", sagte Hello-Fresh-Chef Dominik Richter. "Jetzt ist der richtige Moment, Hello Fresh auf die nächste Stufe zu bringen." Vor zwei Jahren hatte das Unternehmen, an dem der Start-up-Investor Rocket Internet 53 Prozent hält, seine Börsenpläne fürs erste begraben.