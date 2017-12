Onlinehändler und Verbraucher sollen dann mehr Geld für von ihnen versendete Pakete zahlen. Details zu Zeitraum und Höhe des Weihnachtszuschlags will Hermes auf Basis der Erkenntnisse aus dem Weihnachtsgeschäft 2017 festlegen. In den USA hat der Paketdienst UPS bereits in diesem Jahr seine Preise für die Hochsaison um 27 Cent angehoben.

Hermes will durch den Preiszuschlag die Paketflut an Weihnachten eindämmen. Das Weihnachtsgeschäft ist für die Paketdienste die stressigste Zeit des Jahres. An den Rekordtagen verteilen sie bis zu 15 Millionen Pakete, fast doppelt so viele wie an einem durchschnittlichen Tag. „Der Markt kommt an seine kapazitären Grenzen“, sagte Rausch. Es mangele vor allem an Personal. Hermes sucht für dieses Weihnachtsgeschäft allein 6000 Aushilfen.