Die weltweit robuste Konjunktur und Passagier-Rekorde im Fernverkehr machen die Deutsche Bahn optimistischer. Aufgrund des Gewinn- und Umsatzschubs im ersten Halbjahr würden die Ziele für das Gesamtjahr angehoben, kündigte Bahnchef Richard Lutz am Mittwoch in Berlin an und bestätigte einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Im Gesamtjahr wird jetzt ein Umsatzrekord von über 42,5 Milliarden Euro (bisher: 41,5 Milliarden) sowie ein Betriebsgewinn von mindestens 2,2 Milliarden Euro (bisher: 2,1 Milliarden) anvisiert. "Unser Kurs stimmt", sagte Lutz. "Wir haben Wind unter den Flügeln, aber mental heben wird nicht ab."

Im ersten Halbjahr steigert der Konzern seinen Umsatz um gut fünf Prozent auf 21 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte vor allem wegen des Booms von IC und ICE sogar um 17 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro.