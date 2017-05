Nun ist die Bombe schon vor der eigentlichen Gläubigerversammlung geplatzt. Die HSH Nordbank als größte Gläubigerbank hat der Hamburger Reederei Rickmers die Zustimmung zu deren Sanierungskonzept verweigert. Das teilte die Reederei am Mittwochabend per Ad-hoc-Nachricht mit.

Die HSH Nordbank erklärt dazu auf Anfrage der WirtschaftsWoche, sie habe das Konzept "sorgfältig geprüft", es sei aber "betriebswirtschaftlich nicht tragfähig" gewesen. Die zum Verkauf stehende Landesbank sei selber aber auf die Situation gut vorbereitet, heißt es. Die HSH, die bis Februar 2018 einen neuen Eigentümer finden muss, hat allein im vergangenen Jahr zwei Milliarden an zusätzlicher Risikovorsorge aufgebaut. Aus dem Umfeld der Bank heißt es, zusätzliche Risikovorsorge für den Fall Rickmers sei wohl nicht zu erwarten.

Mit der fehlenden Zustimmung der HSH entfällt nun die positive Fortführungsprognose für Rickmers, welche ein Gutachten vorher festgestellt hatte. Daher müsse der Vorstand nun, so heißt es in der Mitteilung, "ohne schuldhaftes Zögern einen Insolvenzantrag stellen". Angestrebt wird eine Insolvenz in Eigenverwaltung, der Schiffsbetrieb soll aufrecht erhalten werden. Entsprechende Maßnahmen würden von Vorstand und Aufsichtsrat schon vorbereitet.