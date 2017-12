Bei der Suche nach einer Lösung für die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki läuft alles auf einen Verkauf an die British-Airways-Mutter IAG hinaus. Der Gläubigerausschuss entschied, die Verkaufsverhandlungen vorerst exklusiv mit dem britisch-spanischen Flugunternehmen Bieter fortzusetzen, erklärte ein Sprecher des Niki-Insolvenzverwalters Lukas Flöther am Donnerstag. Flöther wurde beauftragt, den Kaufvertrag in den nächsten Tagen "endzuverhandeln". Unternehmensgründer Niki Lauda kann sich vorerst keine Hoffnungen mehr auf den Zuschlag machen. "Ich bin nicht mehr im Rennen", sagte Lauda der österreichischen Tageszeitung "Die Presse".