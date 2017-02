FrankfurtGeringerer Leerstand und ein wachsender Wohnungsbestand machen die Hamburger TAG Immobilien zuversichtlich. Das operative Ergebnis aus dem Vermietgeschäft (FFO I) übertraf im vergangenen Jahr mit 97 (2015: 76,3) Millionen Euro nicht nur das Vorjahresniveau, sondern auch die eigenen Erwartungen von 92 bis 93 Millionen Euro, wie der Wohnungsvermieter am Donnerstag mitteilte.

Die Strategie, Wohnungen in teuren Städten zu verkaufen und stattdessen an weniger attraktiven Standorten („B-Lagen“) in Ostdeutschland zuzukaufen, habe sich ausgezahlt, erklärte Finanzvorstand Martin Thiel. Zudem sei der Leerstand in den 80.000 Wohnungen im Bestand im vergangenen Jahr auf 6,1 von 7,7 Prozent gesunken.