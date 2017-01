MünchenDie Automobilbranche macht es vor: Elektrische Fensterheber gehören in modernen Autos zur Norm, ebenso wie individuell einstellbare Sitze. Auch der sich elektrisch öffnende Kofferraum ist serienmäßig zu haben.

Was andere Branchen längst als Standard in ihre Angebote aufgenommen haben, ist in der Baubranche noch Nischenprodukt für behinderte oder alte Menschen. Doch der demografische Wandel macht es für die Firmen nicht nur nötig, sich mit neuen Wohnideen zu beschäftigen. Die alternde Gesellschaft ist auch ein Markt, mit dem sich Geld verdienen lässt.