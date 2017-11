Böll folgt damit als neuer Büroleiter auf Gregor Peter Schmitz, der neuer Chefredakteur der "Augsburger Allgemeinen" wird. WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli über den Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sven Böll einen erfahrenen Hauptstadt-Journalisten und ausgewiesenen Kenner der Berliner Politikszene als Büroleiter gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen Erfahrung und ausgewiesenen Kompetenz in wirtschafts- und finanzpolitischen Themen werden wir die Berliner Berichterstattung der WirtschaftsWoche künftig noch weiter schärfen.“

Sven Böll wechselt von der Kommunikationsberatung Hering Schuppener zur WirtschaftsWoche. Zuvor war er mehr als zehn Jahre beim Spiegel-Verlag tätig – unter anderem als Ressortleiter Wirtschaft bei "Spiegel Online", als Wirtschaftskorrespondent im Spiegel-Hauptstadtbüro in Berlin sowie als Unternehmensredakteur beim "Manager Magazin". Der studierte Politikwissenschaftler und Volkswirt absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München und arbeitete drei Jahre als Projektleiter in einer Managementberatung.