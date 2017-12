 Mögliche Ansprüche gegen Ex-Air-Berlin-Manager werden geprüft

Der Sachwalter der Air-Berlin-Gläubiger, Lucas Flöther, lässt mögliche Schadenersatzansprüche gegen ehemalige Manager der insolventen Fluggesellschaft prüfen. Experten des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PwC) sollten klären, ob so „ein Zufluss für die Insolvenzmasse generiert werden kann“, sagte Air-Berlin-Sprecher Ralf Kunkel am Sonntag auf Anfrage. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet. Frühere Manager könnten demnach auf Schadenersatz verklagt werden.