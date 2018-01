 Air Berlin verkauft Fluglizenz an Thomas Cook

"Dies steht im Einklang mit unseren Plänen, die Kapazität im deutschen Markt auszubauen." Damit wolle man die höhere Nachfrage abfedern, die sich in den vergangenen Monaten ergeben habe. Der Deal beläuft sich auf einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag, wie Reuters von einem Insider erfuhr.

Der Gläubigerausschuss habe dem Verkauf der in Gründung befindlichen Fluglizenz (AOC) bereits zugestimmt. Ein Thomas-Cook-Sprecher betonte, der Deal eröffne der Cook-Tochter Condor weitere Wachstumschancen.

Der Sanierer und Generalbevollmächtigte der Air Berlin , Frank Kebekus, sprach von einer guten Nachricht im Insolvenzverfahren. "Nach dem Verkauf von Geschäftsanteilen der Air Berlin an Lufthansa und Easyjet haben wir nun auch für das in Gründung befindliche Aviation AOC einen Käufer gefunden."

Fast 40 Jahre nach dem Start der ersten Air-Berlin-Maschine in Berlin-Tegel landet am 27. Oktober 2017 um 23.45 Uhr der letzte Air-Berlin-Flieger dort. Die Zukunft der Angestellten und vieler Unternehmensteile ist zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss.

Air Berlin meldet Insolvenz an. Zuvor hatte Etihad seine finanzielle Unterstützung eingestellt. Ein 150-Millionen-Euro-Kredit des Bundes soll den Flugbetrieb zunächst sichern.

Air Berlin bekommt einen neuen Chef. Der Lufthansa-Manager und früheren Germanwings-Chef Thomas Winkelmann wird Vorstandschef. Air Berlin führt ihren Flugbetrieb in zwei getrennten Geschäftsfeldern weiter: Langstreckenflüge und Städteverbindungen in Europa werden zusammengefasst, Urlaubsflüge unter der Marke Niki geführt. Lufthansa erklärt sich bereit, Air Berlin zu übernehmen, wenn der Großaktionär Etihad zuvor die Schulden übernähme.

Nach einem juristischen Tauziehen kann Air Berlin den größten Teil der wichtigen Gemeinschaftsflüge mit Etihad weiter anbieten. Die Zahlen bessern sich nicht. Gespräche mit Lufthansa über einen Verkauf von Geschäftsteilen beginnen. Mit einem tiefgreifenden Umbau und der Streichung von bis zu 1200 Arbeitsplätzen will Air Berlin seine Krise überwinden.

Im Februar löst Stefan Pichler den glücklosen Prock-Schauer ab. Air Berlin macht 447 Millionen Euro Verlust - so viel wie nie.

Die arabische Staatsairline Etihad erhöht ihren Anteil von knapp 3 auf 29,2 Prozent und stützt die Airline mit einem 255-Millionen-Dollar-Kredit. Ein neues Sparprogramm beginnt. Der Verkauf des Vielfliegerprogramms an Großaktionär Etihad bringt nur vorübergehend wieder schwarze Zahlen.

Air Berlin kündigt für 2012 den Eintritt in das Luftfahrtbündnis Oneworld an.

Air Berlin rutscht in die roten Zahlen, legt das erste Sparprogramm auf: Strecken fallen weg, Flugzeuge werden ausgemustert. Die Übernahme des Ferienfliegers Condor scheitert.

1978: Gründung als Chartergesellschaft durch den Ex-Pan-Am-Pilot Kim Lundgren. Erstflug am 28. April 1979 von Berlin-Tegel nach Mallorca. Die Flotte umfasst zwei Maschinen.

Vor 38 Jahren hob der erste Air-Berlin-Flieger ab. Alles begann mit alliierten Sonderrechten zur Landung im geteilten Berlin. Nach der Wende wuchs Air Berlin zur Nummer Zwei am Himmel über Deutschland heran, doch dann folgte eine jahrelange Krise.

Aus dem Condor-Umfeld hieß es, der Ferienflieger plane ein Wachstum von rund 20 Prozent auf der Kurz- und Mittelstrecke in Deutschland. Die Ausschreibung für Piloten laufe bereits. Eine mit der Situation vertraute Person sagte, Condor könne sich mit der Aviation für neue Start- und Landerechte (Slots) bewerben. Zudem könnten in diese sogenannte AOC auch Slots eingegliedert werden, die noch bei Air Berlin liegen oder an die insolvente Fluggesellschaft zurückgehen. Thomas Cook und Condor hatten bisher im Bieterverfahren gegen Lufthansa, Easyjet und die British-Airways-Mutter IAG den Kürzeren gezogen.