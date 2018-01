Der Unternehmer und frühere Rennfahrer Niki Lauda hat sich in einem offenen Brief an die Mitarbeiter der insolventen Fluglinie Niki gewandt. Er sagte in dem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben allen Niki-Mitarbeitern ein Job-Angebot zu. Er wolle nicht nur den Flugbetrieb, sondern auch die Verwaltung und die Technik übernehmen. Die Flugzeuge für einen Neustart seien "bereits gesichert", schreibt Lauda. Seine Firma Laudamotion habe die Betriebsgenehmigung und könne daher die Start- und Landerechte (Slots) sofort übernehmen.

Lauda hatte am Sonntag bekanntgegeben, weiter an einer Niki-Übernahme interessiert zu sein. Er werde ein Angebot bis zum 19. Januar abgeben. Dabei schloss Lauda, der die österreichische Ferienfluglinie einst gegründet hatte, auch eine Anhebung der Offerte nicht aus.