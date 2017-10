 Lufthansa-Konzept für Alitalia sieht Abbau von Jobs vor

Die Lufthansa möchte laut einem Medienbericht Teile der insolventen italienischen Fluggesellschaft Alitalia übernehmen. Dabei sollen unter anderem rund 6000 Jobs wegfallen.

Die Lufthansa will einem Bericht zufolge 500 Millionen Euro für Teile der insolventen Fluglinie Alitalia bieten. Das schrieb die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ am Montag unter Berufung auf mehrere mit der Situation vertraute Personen. Der Plan enthalte zudem den Abbau von rund 6000 Arbeitsplätzen sowie die Streichung von Kurz- und Mittelstreckenflügen. Ein Lufthansa-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren. Ein Alitalia-Sprecher sagte auf Nachfrage: „Weder bestätigen noch dementieren wir den Bericht“. Vor Ablauf der Bieterfrist am Abend werde es keinen Kommentar geben.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte nach der angekündigten Übernahme von großen Teilen der insolventen Air Berlin vergangene Woche Interesse an einer „neu aufgestellten Alitalia“ bekundet, nicht aber an dem Unternehmen im derzeitigen Zustand. Als Ganzes gilt die Fluggesellschaft als unsanierbar.

Die Bieterfrist endet am heutigen Montag. Die Liste der Interessenten dürfte übersichtlich sein. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Lufthansa am Bieterverfahren teilnimmt. Der Billigflieger Ryanair hatte Ende September sein Interesse an Alitalia zurückgezogen.