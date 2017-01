Nach wie vor – auch das zeigt die Statistik – dominieren die 50 führenden Insolvenzkanzleien das Pleitengeschäft. So wurde im vergangenen Jahr fast die Hälfte aller deutschen Firmenhavarien von den Verwaltern jener Kanzleien beackert, die den Sprung in das Ranking geschafft haben. Das Auswahlkriterium war dabei ausschließlich die Zahl der eröffneten Insolvenzverfahren. Die Größen und Vermögensmassen der insolventen Unternehmen flossen nicht in die Analyse ein. Damit lassen sich keine direkten Rückschlüsse auf den wirtschaftlichen Erfolg einzelner Kanzleien ziehen. Dennoch zeigt die Aufstellung, wer bei Gerichten und Gläubigern 2016 punkten konnte.