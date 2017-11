MünchenDer boomende Internet-Ticketverkauf sowie Zukäufe treiben die Geschäfte von CTS Eventim kräftig an. Firmengründer, Konzernchef und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg bekräftigte am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen die Strategie. So setzt CTS Eventim neben dem Ticketverkauf über das Internet auch auf das Geschäft mit Live-Veranstaltungen sowie Zukäufe vor allem im Ausland.

Das Unternehmen, das in Deutschland unter anderem die Waldbühne in Berlin betreibt sowie die Festivals „Rock am Ring“, „Rock im Park“, „Hurricane“ oder „Southside“ veranstaltet, hatte in den vergangenen Wochen zwei Übernahmen in Italien angekündigt. Zuletzt beschäftigte CTS etwas mehr als 2600 Mitarbeiter in 25 Ländern.