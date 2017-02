Luxury Retreats hat über 4000 Immobilien weltweit im Programm und hat einen umfangreichen Betreuungsservice für Kunden aufgebaut. Diesen will Airbnb nun auch Nutzern seiner Internetplattform anzubieten. Besonders luxuriöse Ferienwohnungen sind ein wichtiger Wachstumsmarkt für die Reiseindustrie, die sich von der Vermietung hochpreisiger Immobilien an gut betuchte Weltenbummler höhere Gewinnmargen verspricht.

Europas größter Hotelkonzern Accor teilte erst diesen Monat mit, in Verhandlungen mit Travel Keys zu stehen, einem Makler für private Villen in Florida, der Karibik und Mexiko. Das US-Online-Reisebüro Expedia will den hauseigenen Anbieter für Luxus-Urlaube, Home-Away, weiter ausbauen und reagiert damit auf einen Trend, in dessen Zuge sich Kunden immer mehr vom traditionellen Geschäft der Hotelbuchung wegbewegen.

Luxury Retreats gab in einer Mitteilung bekannt, der Hauptsitz des Unternehmens verbleibe im kanadischen Montreal.Firmenchef Joe Poulin werde sich außerdem Airbnb anschließen. Unter Airbnb-Chef Brian Chesky soll er sich dort zukünftig um die Betreuung von Luxus-Wohnungen kümmern.