Der Fahrdienstvermittler Uber hat den bisherigen Chef des Online-Reiseanbieters Expedia, Dara Khosrowshahi, offiziell zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. "Der Aufsichtsrat und das Führungs-Team sind zuversichtlich, dass Dara die beste Person ist, um Uber in die Zukunft zu führen", hieß es einer am Dienstag verschickten E-Mail des Direktoriums an die Uber-Mitarbeiter. Der iranisch-amerikanische Manager folgt dem umstrittenen Uber-Mitgründer Travis Kalanick, der den Chefposten im Juni nach einem Skandal um sexuelle Belästigung und Diskriminierungen niedergelegt hatte. Das Direktorium hatte sich bereits am Sonntag für Khosrowshahi entschieden, wie Reuters von Insidern erfahren hatte.

Khosrowshahi bestätigte in einer E-Mail an die Expedia-Mitarbeiter, dass er die Stelle bei Uber angenommen habe, wenn auch mit sehr gemischten Gefühlen: "Das war eine der schwersten Entscheidungen in meinem Leben." Er steht nun vor der Aufgabe, Uber nach der Krise wieder auf Kurs zu bringen und nach sieben Jahren mit Verlusten profitabel zu machen. "Ich muss Euch sagen, dass ich Angst habe ", schrieb er in der Mail, die Reuters vorliegt. "Ich war so lange bei Expedia, dass ich schon vergessen habe, wie das Leben außerhalb ist." Der 48-jährige stand seit zwölf Jahren an der Spitze von Expedia und machte das Unternehmen zum weltweit größten Online-Reiseanbieter. Unter seiner Ägide hat sich der Aktienkurs mehr als versechsfacht.