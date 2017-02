Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg hat es abgelehnt, Berichte über eine mögliche Ablösung ihres Chefs Karsten Mühlenfeld zu kommentieren. Dazu werde man sich nicht äußern, sagte ihr Pressesprecher Lars Wagner am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies auf ein Interview Mühlenfelds mit dem in Berlin erscheinenden „Tagesspiegel“ (Samstag), das weiterhin gelte. Dort hatte der Geschäftsführer seine Entscheidung verteidigt, den bisherigen Technik-Chef Jörg Marks am neuen Hauptstadtflughafen BER zu entlassen und ihn durch den früheren Bahn-Manager Christoph Bretschneider zu ersetzen. Dies sei nötig gewesen, um den Airport zügig fertigzubauen.

Nach Mühlenfelds Entscheidung wächst jedoch laut „Tagesspiegel“ der Druck auf ihn. Ihm drohe der Rauswurf, in Gesellschafterkreisen werde bereits „intensiv über einen Nachfolger gesprochen“, schreibt das Blatt in seiner Sonntagsausgabe. Marks' Entlassung werde als unabgestimmter Alleingang angesehen.