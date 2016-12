Platz 10: The Jungle Book

Der alte Klassiker von Disney, der schon damals als Zeichentrickfilm ein Riesenerfolg war, lockte in Deutschland mit seiner modernisierten Darstellung rund 1,8 Millionen Besucher in die Kinos und landet damit gerade noch in den Top 10.

*Das Ranking beruht auf den vom Verband der Filmverleiher erhobenen - Besucherzahlen zu erstaufgeführten Filmen in rund 1600 Spielstätten - in Deutschland von 1. Januar bis 22. November 2016 und die Kino Charts von Media Control Stand 27.11.