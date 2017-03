FrankfurtDas Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK könnte nach mehr als 17 Jahren bald von der Börse verschwinden. Der amerikanische Finanzinvestor KKR hat den Weg für eine Zwangsabfindung (Squeeze-Out) der restlichen Kleinaktionäre freigemacht. Sechs weitere GfK-Anteilseigner mit zusammen 10,8 Prozent der Aktien tauschen ihre Papiere in eine Beteiligung an der Finanzholding Acceleratio, die KKR für den Einstieg bei der GfK gegründet hatte. Das teilte KKR am Freitag mit.

Auf ähnliche Weise hatte der Finanzinvestor zuvor schon die Vermögensverwaltung des US-Computerunternehmers Michael Dell zur Abgabe seiner GfK-Anteile bewogen. Damit kommen der GfK-Verein als Mehrheitsaktionär und Acceleratio zusammen auf mehr als 96 Prozent an der GfK.