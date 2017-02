In dem Klinikkonzern aus dem fränkischen Bad Neustadt an der Saale, der es immerhin auf gut eine Milliarde Euro Umsatz bringt, geht es gerade mächtig rund. Im Januar veröffentlichte Rhön eine Gewinnwarnung, da vor allem das konzerneigene Uniklinikum Gießen-Marburg finanzielle Probleme bereitet. Vorstandschef Martin Siebert wurde ins zweite Glied versetzt. Statt seiner übernimmt der Kommunikationsberater Stephan Holzinger, ein Vertrauter des nach wie vor mächtigen Gründers Münch, der dessen Vision von einer IT-getriebenen High-Tech-Klinik teilt.

Nach der Aufsichtsratssitzung am 23. Februar werden wohl auch Finanzchef Jens-Peter Neumann, der den IT-Plänen von Münch skeptisch gegenüberstehen soll, sowie Vorstandskollege Wolfgang Menger ihre Ämter aufgeben müssen.

In dieser aufgeheizten Situation versucht nun Mit-Eigentümer Braun, seinen Einfluss kräftig auszubauen. Mit den aktuellen Zahlen, die das Rhön Klinikum am 24. Februar vorlegt, dürfte das kaum zu tun haben. Vielmehr, so wird im Umfeld von Rhön vermutet, treibt Braun das Misstrauen gegenüber seinen Mit-Eigentümern.

Braun könnte bald eine Sperrminorität erreichen

Seit Dezember dürfte Erfolgsunternehmer Braun, einst auch Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, rund 1,6 Millionen Rhön-Aktien zum Preis von etwa 25 Euro gekauft haben – macht insgesamt Ausgaben von vierzig Millionen Euro. So hat es der Frankfurter Wirtschaftsprofessor Olaf Stotz errechnet. Brauns Anteil dürfte derzeit bei 22 bis 23 Prozent liegen. Wenn er in dem Tempo weiter macht, könnte er Ende März 25 Prozent erreicht haben – eine Sperrminorität, mittels derer er wichtige Entscheidungen blockieren könnte.

Braun, Münch und Broermann sind vor mehr als vier Jahren aneinandergeraten – darin liegt der Grund für das Misstrauen zwischen den Eigentümern. Münch wollte damals sein Lebenswerk an den Dax-Konzern Fresenius und dessen Kliniksparte Helios verkaufen. Braun und Broermann, die um ihren Einfluss fürchteten, blockierten die Entscheidung. Münch düpierte Braun jedoch, indem er bei einer Abstimmung auf der Rhön-Hauptversammlung die Stimmen des Braun-Anwalts nicht mitzählte, da dieser sich angeblich nicht korrekt ausgewiesen habe. Später drohte Münch Braun im WirtschaftsWoche-Interview auch noch damit, dessen Medizintechnik-Produkte aus den Rhön-Kliniken auszulisten.