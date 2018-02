„Dass es noch so viele Kurzstreckenflüge gibt, liegt weniger an uns als an den Bahngesellschaften“, sagte der Chef von KLM, der niederländischen Tochter von Europas zweitgrößter Fluglinie Air France-KLM, der WirtschaftsWoche.

Sollten Passagiere per ICE aus Düsseldorf oder Hamburg schnell nach Amsterdam fahren können, will er den Zubringerverkehr zu seinem Drehkreuz weitgehend von der Luft auf die Schiene verlagern. „Ich bin sofort dabei“, sagte Elbers dem Magazin „Wir haben schon viel Geld in die Vernetzung mit dem Bahnverkehr gesteckt. Doch leider sind die Bahngesellschaften nicht sehr aktiv.“