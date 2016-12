Platz 11: Flughafen Hannover

Wer in der Weihnachtszeit per Flugzeug reist, sollte Geduld mitbringen: Zu keinem Zeitpunkt des Jahres starten und landen Flugzeuge häufiger mit mindestens 30 Minuten Verspätung als während der Feiertage, hat die Reisesuchmaschine Kayak herausgefunden. Demnach müssen Reisenden am wenigsten in Hannover warten: Mit drei Prozent hat der Flughafen die niedrigste Verspätungsquote bei Abflügen in Deutschland (vier Prozent während des restlichen Jahres). Wenn die Flieger länger verspätet sind, lassen sie im Schnitt 65 Minuten auf sich warten.

Quelle: Kayak.de, flightstats.com. Die Analyse schlüsselt auf, wie hoch die Verspätungsquote an den jeweils elf größten Flughäfen in Deutschland über die Weihnachtsfeiertage und während des restlichen Jahres ist. Für die Untersuchung wurden die Zeiträume zwischen Oktober 2014 und September 2016 betrachtet.