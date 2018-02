Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und ihre Partnergewerkschaften ziehen mit der Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat in die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Das hätten ihre zuständigen Tarifkommissionen beschlossen, teilten Verdi sowie der dbb Beamtenbund und Tarifunion am Donnerstag mit. Es geht um 2,44 Millionen Beschäftigte. Als Laufzeit für den neuen Tarifvertrag streben die Gewerkschaften nach den Worten von Verdi-Chef Frank Bsirske zwölf Monate an. Das Tarifergebnis solle auch auf die Beamten des Bundes übertragen werden.