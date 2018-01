Südafrikanische Medien hatten im Juli berichtet, SAP habe in Form von Vertriebsprovisionen Schmiergelder an eine Firma der politisch einflussreichen Gupta-Familie gezahlt, die zu den Geschäftsfreunden von Zuma gehört. Ziel war es demnach gewesen, sich einen Auftrag des Bahnunternehmens Transnet und anderer staatseigener Firmen wie dem Stromversorger Eskom über umgerechnet 66 Millionen Euro zu sichern. Mit Transnet wie auch Eskom schloss SAP in den vergangenen Jahren Verträge ab. Das US-Justizministerium sowie die Börsenaufsicht SEC ermitteln seit einiger Zeit.

Auch McKinsey und KPMG werden beschuldigt, unzulässig Einfluss auf Regierungsaufträge genommen zu haben, um Firmen der Gupta-Familie Vorteile zu verschaffen. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen tauschte KPMG seine Führungsmannschaft in Südafrika aus. McKinsey bot an, 81 Millionen Dollar zurückzuzahlen, die die Firma 2016 mit Tätigkeiten für Eskom eingenommen hatte. Den Guptas wird immer wieder vorgeworfen, ihre politischen Beziehungen auszunutzen, um an Staatsaufträge zu gelangen. Die Familie selbst weist jedes Fehlverhalten zurück und spricht von einer Hexenjagd. Zuma, der unter zunehmendem Druck steht, hatte in der vergangenen Woche erklärt, einen Untersuchungsausschuss einzurichten.