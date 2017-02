Madrid/BernDer spanische Pizza-Lieferservice Telepizza – einer der weltweit größten Anbieter der Branche – will den schweizerischen Rivalen Pizza Blitz übernehmen. So soll die Gesamtzahl der Telepizza-Niederlassungen auf 1352 steigen, teilte die spanische Kette am Wochenende mit. Eine Ausweitung des Geschäfts in die Schweiz sei ein vielversprechender Schritt nach vorn, hieß es bei dem Madrider Unternehmen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Telepizza ist über ein Netzwerk aus eigenen Filialen sowie Franchise-Firmen in mehr als 15 Ländern tätig. Der Umsatz lag im Ende September 2016 abgeschlossenen Geschäftsjahr bei 506 Millionen Euro.