DüsseldorfDie gute Nachricht: Der Industriedienstleister Bilfinger schafft es diese Jahr auf Platz eins im Ranking der Marktanalysten Lünendonk. Mit 4,2 Milliarden Euro erzielte das Unternehmen den höchsten Umsatz in der Branche. Das ist zwar erfreulich, aber nicht ganz so besonders, wie es klingt.

Denn erstens behauptet das Unternehmen seinen Spitzenplatz seit 2008. Und zweitens sagt die Platzierung über die Umsatzgröße nur bedingt Gutes aus. Denn der Industriedienstleister hat in den vergangenen Jahren massive Einbußen des Umsatzes hinnehmen müssen. Prozentual sank der Erlös um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2012 lag der er noch fast doppelt so hoch bei 8,34 Milliarden Euro. Das Ranking allein ist für Bilfinger also kein Grund zum Jubeln.