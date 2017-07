„Die Schere zwischen den Big Four und den übrigen Marktteilnehmern geht weiter auseinander“, folgert Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter von Lünendonk. In diese Richtung deuten zudem auch die Prognosen für die nächsten Jahre. Das Führungs-Quartett rechnet nach einer Umfrage von Lünendonk für die nächsten Jahre im Schnitt mit rund zehn Prozent Wachstum pro Jahr. Die nachfolgenden 21 Firmen aus der Lünendonk-Liste gehen von Zuwachsraten von sechs Prozent aus, und für den Rest der Branche dürften die Steigerungen noch weitaus bescheidener ausfallen.

Das starke Wachstumsgefälle unter den Prüfern wird getrieben von wachsenden Anforderungen der Kunden im Hinblick auf Internationalisierung und Kompetenzen jenseits der eigentlichen Prüfungsaufgaben. Dazu gehören insbesondere Beratungsleistungen in den Bereichen Steuern, Recht und Transaktionen, aber zunehmend auch die Unterstützung von Unternehmen in der Digitalisierung von Abläufen und Prozessen.

Die größeren WP-Gruppen haben ihr Geschäft in diesen Bereichen in den letzten Jahren deutlich ausgebaut, durch den internen Aufbau von Kompetenzen, steigende Investitionen in IT-Systeme, wie auch durch größere Zukäufe. Die Big Four drängen dabei unter anderem auch in die klassische Strategieberatung, die in der Vergangenheit Beratern wie McKinsey oder Roland Berger vorbehalten war. Beim Branchenführer PWC etwa entfielen zuletzt von 1,9 Milliarden Euro Umsatz nur noch 38 Prozent auf die Abschlussprüfung. Bei Deloitte liegt der Anteil bei weniger als einem Drittel. Ihre breite Aufstellung sehen die Großen als wichtigen Wettbewerbsvorteil. „Wir sehen enormes Wachstumspotenzial in allen Bereichen“, sagt Deloitte-Deutschland-Chef Martin Plendl. „Der multidisziplinare Ansatz wird immer wichtiger.“

Die vom Gesetzgeber seit kurzem vorgeschriebene Rotation der Wirtschaftsprüfer bei kapitalmarktorientierten Unternehmen wird die Spreizung in der Geschäftsentwicklung nach Einschätzung Hossenfelders nicht aufhalten. Denn soweit Unternehmen ihren Prüfer wechseln müssen, erfolgt dieser Wechsel meist innerhalb der Gruppe der Big Four.



Großes Marktpotenzial bei Mittelständlern



Dessen ungeachtet sehen sich die WP-Gesellschaften aus der zweiten Reihe keineswegs als Verlierer dieser Entwicklung. Denn auch sie können mit durchschnittlich 6,5 Prozent noch stärker zulegen als der Rest des Marktes, der von mehr als 2000 kleineren Akteuren mit Umsätzen von weniger als 20 Millionen Euro geprägt ist. „Wir sind nach einem Jahr der Konsolidierung optimistisch, für 2017 wieder einen ordentlichen Wachstumsschub hinzulegen“, sagt etwa Joachim Riese, Chef der Düsseldorfer WP-Gruppe Warth & Klein Grant Thornton, die im vergangenen Jahr nur leicht zulegte.

Martin Wambach, geschäftsführender Partner von Rödl & Partner, der aktuellen Nummer Sechs im Prüfermarkt, geht davon aus, dass sich neben den Big Four eine zweite Gruppe von starken WP-Gesellschaften herausbilden wird, die mit dreistelligen Millionenumsätzen ebenfalls groß genug sind, um ihre Klienten aus dem Mittelstand in der Abschlussprüfung und Steuerberatung international zu betreuen.

Mit 5000 Mitarbeitern und einer Präsenz in 50 Ländern sieht sich die Nürnberger Rödl & Partner schon heute bestens gerüstet, um in diesem Feld dauerhaft mitzuhalten. „Es wird auf Dauer eine Umverteilung des Volumens von den kleinen Firmen auf die Großen geben“, glaubt Wambach. Erhebliches Marktpotenzial etwa erwartet er bei Mittelständlern, die ihren angestammten Prüfer wechseln müssen, weil sich diese aus Altersgründen oder mangels internationaler Präsenz aus der Abschlussprüfung verabschieden.

Auch neue gesetzliche Anforderungen, etwa im Bereich Compliance, werten Vertreter der WP-Gesellschaften als Wachstumstreiber für das Geschäft im Mittelstand. „Der Gesetzgeber tut ja einiges für uns, denn er kreiert viel neue Regulierung“, sagt Christoph Regierer, geschäftsführender Partner bei der Hamburger Gruppe Roever Broenner Susat Mazars.