 Air France-KLM will Alitalia als Partner behalten

Air France-KLM will einen Verlust des zum Verkauf stehenden Partners Alitalia an Lufthansa und andere Konkurrenten vermeiden. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft suche mit dem US-Partner Delta Air Lines nach Möglichkeiten, die krisengeschüttelte italienische Fluggesellschaft im gemeinsamen Nordatlantik-Bündnis und im Luftfahrtverbund Skyteam zu halten, ohne selbst als Käufer aufzutreten, sagte Konzernchef Jean-Marc Janaillac am Freitag. "Es wäre ziemlich schlecht, Alitalia nicht mehr als Partner sondern als Konkurrenten auf den Nordatlantik-Routen zu haben." Angesichts der bekannten Interessenten für Alitalia, zu denen die Lufthansa, der britische Billigflieger Easyjet und der US-Finanzinvestor Cerberus zählen, bestehe aber dieses Risiko. 2017 lief es bei Air France rund: Dank der Air-Berlin-Pleite stiegen Passagierzahl und Gewinn.