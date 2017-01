Für ein solches Bohei hat Lufthansa-Chef Spohr gerade so gar keine Zeit. Er treibt bei der Linie eine Runderneuerung voran, die ihn regelmäßig an den Rand des Unmöglichen führt. So will er seine Billigtochter Eurowings zu Europas drittgrößtem Billigflieger ausbauen. Dafür setzt er notgedrungen ein völlig unerprobtes Modell um: Er versucht, eine Gruppe von Unternehmensteilen anderer Linien mit teilweise völlig verschiedenen Arbeitsweisen unter einem Dach zu vereinen. Wie leicht das abschmiert, ist ihm noch von den Pannen beim Start der Billiglangstrecke im Herbst 2015 mit tagelangen Verspätungen in schmerzhafter Erinnerung.