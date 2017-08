Um seine Laune zu verbessern, hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr seinen Urlaub mit Frau und Töchtern im Ferienhaus auf Sardinien in diesem Jahr eigentlich nicht nötig. Der Manager mit Hauptwohnsitz in München konnte bereits vor Beginn der bayerischen Sommerferien am vergangenen Wochenende gute – je nach Rechnung sogar die besten – Halbjahreszahlen in der Geschichte seiner Fluglinie verkünden.

Mit gut einer Milliarde Euro Ergebnis vor Steuern und Zinsen verdoppelte die Lufthansa nicht nur den Vorjahreswert, wie das Unternehmen verkündete. Spohr konnte zuletzt sogar versprechen, dass Europas umsatzstärkste Fluglinie im Gesamtjahr rund 1,8 Milliarden Euro verdienen wird. Denn, so Spohr, „Wir stehen vor dem besten Sommer aller Zeiten“. Die subtile Botschaft: Mit einer rekordverdächtigen Hauptreisezeit im Rücken könnte der Konzern erstmals sogar die 2,5 Milliarden Euro knacken.