Die Lufthansa hat im vergangenen Jahr trotz Pilotenstreik und Terrorangst erneut einen Rekordgewinn erzielt. Unter dem Strich blieben knapp 1,8 Milliarden Euro nach 1,7 Milliarden vor einem Jahr, wie der Dax-Konzern berichtete. Der Umsatz ging 2016 leicht um 1,2 Prozent auf 31,7 Milliarden Euro zurück.

In diesem Jahr stellt sich die Fluglinie auf mehr Gegenwind ein. Das Betriebsergebnis dürfte 2017 leicht unter dem Wert des Vorjahres von 1,75 Milliarden Euro liegen, wie Lufthansa mitteilte. Die Ausgaben für Flugzeugtreibstoff dürften sich aus heutiger Sicht 2017 auf gut 5,2 Milliarden Euro summieren - 350 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Für die Fluggesellschaft ist die Tankrechung einer der größten Kostenfaktoren. Gleichzeitig dürften dieses Jahr die Stückerlöse - ein wichtiger Maßstab in der Branche - weiter sinken. Die Geschäfte im Januar und Februar seien jedoch gut gelaufen, sagte Finanzvorstand Ulrik Svensson. Für 2016 will die deutsche Airline eine unveränderte Dividende von 50 Cent je Aktie zahlen.