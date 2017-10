Zwar hat die Fluglinie Anfang der Woche ein Kaufangebot für die angeschlagene italienische Fluglinie abgegeben. „Doch wir haben an der heutigen Alitalia kein Interesse“, sagte Konzernchef Carsten Spohr laut einem Bericht der Wirtschaftswoche am Rand eines Branchentreffens. Auch eine restrukturierte Alitalia reizt Spohr nicht allzu sehr. „Aber wir müssen als Europas Nummer eins bei einer so großen Ausschreibung natürlich dabei sein“, so der Lufthansa-Chef.

Spohrs Motive für ein Gebot sind andere: Als Bieter bekam er Einblick in Alitalia-Daten, nun kennt er die Kalkulationen für die attraktivsten Strecken. Und er kann reagieren, falls ein anderer Interessent wie Easyjet kaufen will. „Italien ist nach den USA unser wichtigster Markt außerhalb unserer Heimatländer“, sagte Spohr, „den müssen wir sichern.“ Der Verkaufsprozess wird aus Sicht der Lufthansa aber noch gut ein Jahr dauern. „Denn eigentlich will Italien Alitalia nicht verkaufen, sondern weiter subventionieren“, heißt es in Lufthansa-Kreisen.