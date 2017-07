Die deutschen Fluglinien haben 2016 pro Fluggast minimal mehr Kerosin verbraucht als im Jahr davor. 3,64 Liter pro Person und 100 Kilometer seien dennoch ein Top-Wert, hieß es am Montag. „Die neuesten Zahlen belegen, dass die Maßnahmen der Luftverkehrsbranche zur Steigerung der Energieeffizienz greifen“, sagte der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Stefan Schulte, am Montag zum neuen Klimaschutzreport. 2015 hatten die deutschen Airlines mit 3,63 Litern Kerosin pro Person und 100 Kilometer eine neue Bestmarke erzielt.

Am wirkungsvollsten seien Investitionen in neue Flugzeuge, urteilte der Verband. 214 neue Passagierflugzeuge wollten die deutschen Airlines in den kommenden Jahren anschaffen, heißt es in dem Bericht. Der Listenpreis für die Flieger summiere sich auf 37 Milliarden Euro. Die Investitionen könnten höher ausfallen, wenn der Gesetzgeber „wettbewerbsverzerrende Belastungen“ reduzieren würde, kritisierte der Verband mit Blick auf die Luftverkehrsteuer.