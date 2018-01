Wer von Nigerias Hauptstadt Abuja nach Nairobi fliegen will, muss womöglich einen Zwischenstopp in Dubai einlegen. Die Reise von Algerien nach Kamerun führt wahrscheinlich über Istanbul. Und von Marokkos Hauptstadt Rabat in die ghanaische Hauptstadt Accra sind bei günstigen Verbindungen nicht eine, sondern zwei Zwischenstopps in europäischen Städten nötig. Fliegen in Afrika ist umständlich, langwierig, nervenaufreibend. Und teuer.

Das liegt vor allem an den geschlossenen nationalen Märkten: Bei der Planung von Flügen in Afrika kann man Protektionismus hautnah erleben. Jeder will seinen Markt schützen - am Schluss verlieren nach Ansicht von Experten alle. „Der Kontinent kann nicht abheben, während die Startbahn noch unvollständig ist“, schreibt der Afrika-Vize des internationalen Airline-Verbands IATA, Raphael Kuuchi.