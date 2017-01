Zur Kategorie Naturschutz gehört zum Beispiel das Grootbos Private Nature Reserve, eine Fünf-Sterne-Öko-Lodge in Hermanus an der Südspitze Afrikas, zwei Autostunden entfernt von Kapstadt an der Garden Route. Die 1000-Quadratmeter-Villa auf dem Gelände gilt als das exklusivste Ferienangebot Südafrikas überhaupt und hat Platz für bis zu zwölf Personen (ab 3800 Euro pro Nacht, www.grootbos.com). Zur Luxusunterkunft gehört ein eigener Guide mit einem für die Gäste reservierten Wagen, ein Butler, der Wäsche-Service und ein privater Koch, der die Mahlzeiten zubereitet. Frühstück, Lunch und Fünf-Gänge-Dinner sind ebenso inklusive wie die Getränke, sowie zahlreiche Aktivitäten in der Natur oder Ausflüge auf umliegende Weingüter und Golfplätze. Das vermutlich aufregendste Abenteuer, das hier geboten wird, ist das Tauchen mit weißen Haien, geschützt nur durch einen Gitterkäfig. Und wer einen Beitrag zum Naturschutz leisten will, kann während seines Aufenthalts an einem der zahlreichen Projekte zur Erhaltung der Artenvielfalt mitarbeiten.

Noch spektakulärer ist die Privatfarm Ol Donyo Laro im Great Rift Valleey in Kenia für maximal 16 Gäste. Die Farm wird nur komplett vermietet (ab 235.000 Euro pro Woche, www.c-und-m.de), lediglich sechs Termine im Jahr stehen zur Auswahl. Der Aufenthalt auf dem über 2400 Hektar großen Anwesen mit seinen rund 300 Angestellten, davon allein 90 Rangern für Ausflüge in die Wildnis, bietet ultimativen Luxus inmitten unberührter Natur. Im Preis enthalten sind neben der gesamten Verpflegung und allen Getränken auch ein Flugzeug, ein Hubschrauber und zehn komfortable Zelte für Safaris. Hobby-Großwildjäger sind hier fehl am Platz und unerwünscht, bei den Safaris geht es ausschließlich um Naturerlebnisse und Tierbeobachtung.