NürnbergNach dem Einstieg des US-Investors KKR hat der angeschlagene Marktforscher GfK nun auch einen neuen Chef. Vorstandsvorsitzender wird Peter Feld, der bis November den Küchengeräte-Hersteller WMF geleitet hat. Der 51-Jährige löst Gerhard Hausruckinger am 15. März ab, wie die GfK am Freitag in Nürnberg mitteilte. Hausruckinger hatte die Leitung des Marktforschers im vergangenen Jahr übergangsweise von Matthias Hartmann übernommen, der die GfK nach enttäuschenden Geschäftszahlen verlassen hatte.

„Mit Peter Feld haben wir nicht nur einen hervorragenden und sehr erfahrenen Manager für uns gewinnen können, sondern auch jemanden, der weiß, mit den Herausforderungen unseres Unternehmens umzugehen“, sagte GfK-Aufsichtsratschef Ralf Klein-Bölting. Feld sei ein Experte für internationale Expansion und Digitalisierung.