Der Fast-Food-Riese McDonald's hat seine Verkäufe zum Jahresende dank Rabattaktionen weiter kräftig angekurbelt. Im umkämpften US-Heimatmarkt lockte die Kette Kunden mit Kombi-Menüs für fünf Dollar sowie billigen Softdrinks und günstigem Kaffee in ihre Schnellrestaurants. Das Rezept ging gut auf, wie die am Dienstag veröffentlichten Zahlen für das vierte Quartal zeigen.

Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz in den USA im Jahresvergleich um 4,5 Prozent und weltweit um 5,5 Prozent, wie der Konzern in Oak Brook mitteilte. Insgesamt sanken die Erlöse zwar um elf Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar (4,3 Mrd Euro). Grund war aber die Übernahme von Filialen durch Franchise-Nehmer. McDonald's nimmt so Umsatzeinbußen in Kauf, kassiert aber höhere Lizenzgebühren.