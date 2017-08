So schnell kann es gehen: Mittwochmorgen hatte Constantin noch einen sechsköpfigen Aufsichtsrat und einen Vorstandschef. Gegen Mittag stand das Münchner Medienunternehmen bei seiner Hauptversammlung dann ohne Aufseher und ohne Konzernspitze da: Dieter Hahn hatte hingeschmissen und in der Folge trat auch Vorstandschef Fred Kogel ab, zu Ende September wird er seinen Schreibtisch räumen. Und am Nachmittag dann übernahm eine ganz andere Mannschaft die Aufsicht über das Unternehmen, das seit mehr als einem Jahr von einem Machtkampf gebeutelt wird, der in Härte und juristischer Akribie seinesgleichen sucht.