Rund 2300 Euro im Monat – so viel nahm eine Bauernfamilie je Arbeitskraft im vergangenen Wirtschaftsjahr ein. Fleisch, Milch und Getreide - das sind wichtige Geldquellen. Doch sie sprudelten in den vergangenen Jahren nicht besonders kräftig. Nur ganz allmählich wird es besser. „Die Stimmung ist nicht mehr ganz so trübe“, verkündete Bauernpräsident Joachim Rukwied vor der Grünen Woche in Berlin. Weil die Preise schwanken, hat sich etwa jeder dritte Betrieb weitere Standbeine aufgebaut. Ein Überblick.