 Air France KLM profitiert von Air-Berlin-Pleite

Die Fluggesellschaft Air France KLM profitiert von der Air-Berlin-Pleite. Das Aus des Konkurrenten brachte zusätzliche Kunden, was den Betriebsgewinn im ersten Quartal um 42 Prozent in die Höhe schießen ließ.

Trotz eines starken Geschäftsjahres hat die französische Fluggesellschaft Air France-KLM im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben. Wegen hoher Kosten zur Refinanzierung von Pensionsrückstellungen stand unter dem Strich ein Minus von 274 Millionen Euro, wie der Konzern am Freitag in Paris mitteilte. Der Umsatz legte hingegen dank gestiegener Passagierzahlen, die auch aus der Air-Berlin-Pleite resultieren, um vier Prozent auf 26 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis konnte die Fluglinie um 42 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro steigern. Auf Air France-KLM kommt zum Teil neue Konkurrenz durch Billigflieger zu.

So will der irische Billigflieger Ryanair sein Geschäft in Frankreich ausbauen. Zudem drängt zum Beispiel Norwegian Air Shuttle stärker in den Markt mit lukrativen Langstreckenflügen. In diesem Umfeld setzt Air France-KLM weiter auf die eigene Stärke. Die Kapazität soll im laufenden Jahr um bis zu vier Prozent steigen. Damit würde die Zahl der angebotenen Flugkilometer stärker zulegen als 2017.

Zudem sollen die Stückkosten - also die Kosten pro Passagier - sinken, wenn man die steigenden Treibstoffkosten ausklammert. Das will Air France-KLM durch den Ausbau der Billigflugmarke Joon, ein Plus an Produktivität und ein besseres Flottenmanagement erreichen. So dürfte das operative Geschäft im laufenden Jahr Geld abwerfen. Damit dürfte auch der Schuldenstand weiter sinken.