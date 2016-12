BerlinDie Sicherheitsbranche in Deutschland rechnet nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit steigendem Bedarf an Personal. Die höhere Nachfrage sei von heute auf morgen jedoch nicht zu decken, sagte Silke Wollmann, Sprecherin des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW), der Deutschen Presse-Agentur. Ein Sicherheitsdienst in Berlin verzeichnet schon jetzt eine deutlich steigende Nachfrage rund um den Anschlagsort am Ku'damm, wie der Geschäftsführer berichtete.

„Zurzeit haben wir bundesweit 12.000 offene Stellen“, sagte BDSW-Sprecherin Wollmann der Zeitung „Die Welt“ (Mittwoch). Zur Hochzeit des Flüchtlingszustroms im Herbst 2015 seien 15.000 Stellen unbesetzt gewesen.